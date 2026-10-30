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Экономика

Канада присоединится к ЕС в финансировании Украины в 2027 году

Канада присоединится к ЕС в финансировании Украины в 2027 году Канада присоединится к ЕС в финансировании Украины в 2027 году

Канада пообещала Европейскому союзу помочь в финансировании Украины в 2027 году, но может выделить на это не более €500 млн. Об этом заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни во время итоговой пресс-конференции саммита ЕС - Канада в Монреале. 

Канада пообещала Европейскому союзу помочь в финансировании Украины в 2027 году, но может выделить на это не более €500 млн. Об этом заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни во время итоговой пресс-конференции саммита ЕС - Канада в Монреале. 

По словам главы ЕК, Оттава заявила о готовности принять участие в европейской программе финансирования Киева на €90 млрд. На уточняющий вопрос, сколько именно денег готова выделить Канада, Карни ответил, что его страна предоставит "ровно €500 млн". Трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

Некоторое время назад Еврокомиссия сообщила, что европейское финансирование украинского конфликта в 2027 году составит €45 млрд, вместо запрошенных Киевом €70 млрд. Вместе с тем ЕК отмечала, что "продолжит поиск" дополнительного военного финансирования, в том числе со стороны стран-партнеров, в частности, Великобритании, Норвегии и Канады, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#ес
#канада
#финансирование
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