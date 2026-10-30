Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой отметил, что Москва высоко ценит оказываемую Банги поддержку российским инициативам на площадке ООН.
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Политика
Путин: Москва благодарна ЦАР за поддержку российских инициатив в ООН
30 октября 2026 / 20:39
© Евгений Мессман/ ТАСС
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой отметил, что Москва высоко ценит оказываемую Банги поддержку российским инициативам на площадке ООН.
"Россия и ЦАР выступают на международной арене с солидарных позиций. И мы ценим поддержку российских инициатив в ООН, на других многосторонних площадках", - указал он.
Путин также отметил, что Туадера неизменно является желанным гостем в России. "Рад возможности обсудить актуальные вопросы, которые мы выстраиваем на протяжении уже не одного года", - добавил он, сообщает ТАСС.
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