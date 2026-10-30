Мишустин назначил Андрианову врио главы Росавиации

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Наталью Андрианову врио руководителя Росавиации. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ТАСС .

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Наталью Андрианову врио руководителя Росавиации. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ТАСС.

Должность оказалась вакантной после назначения Дмитрия Ядрова министром транспорта РФ.

Наталья Андрианова родилась в Москве в 1979 году, выпускница Московского государственного технического университета гражданской авиации. Кандидат экономических наук. Работала в Минтрансе, а с 2004 года - в Росавиации.