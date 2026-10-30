Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Наталью Андрианову врио руководителя Росавиации. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ТАСС.
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Политика
Мишустин назначил Андрианову врио главы Росавиации
30 октября 2026 / 20:57
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Наталью Андрианову врио руководителя Росавиации. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ТАСС.
Должность оказалась вакантной после назначения Дмитрия Ядрова министром транспорта РФ.
Наталья Андрианова родилась в Москве в 1979 году, выпускница Московского государственного технического университета гражданской авиации. Кандидат экономических наук. Работала в Минтрансе, а с 2004 года - в Росавиации.
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