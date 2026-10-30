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Мишустин назначил Андрианову врио главы Росавиации

Мишустин назначил Андрианову врио главы Росавиации Мишустин назначил Андрианову врио главы Росавиации

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Наталью Андрианову врио руководителя Росавиации. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ТАСС.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Наталью Андрианову врио руководителя Росавиации. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает ТАСС.

Должность оказалась вакантной после назначения Дмитрия Ядрова министром транспорта РФ.

Наталья Андрианова родилась в Москве в 1979 году, выпускница Московского государственного технического университета гражданской авиации. Кандидат экономических наук. Работала в Минтрансе, а с 2004 года - в Росавиации.

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Теги:
#назначение
#врио главы
#росавиация
#андрианова
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