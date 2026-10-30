ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 75% российских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 75,6%. Опрос проводился с 19 по 25 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 75,6%. Опрос проводился с 19 по 25 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 75,6% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 71,6%", - следует из данных соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 44,2% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 45,4% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 55,6% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 37,2%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 28%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,4%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 14%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32,5%, КПРФ - 14%, ЛДПР - 9,5%, "Справедливой России" - 4,4%, "Новых людей" - 9,7%.