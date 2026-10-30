Москва выступает за устойчивый мир, а не за прекращение огня, которое Киев использует для передышки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва выступает за устойчивый мир, а не за прекращение огня, которое Киев использует для передышки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не раз говорили сами, что мы против прекращения огня, которое даст передышку Киеву", - отметил он в беседе с журналистами.

По словам представителя Кремля, исходя из этой позиции, Россия не планирует ни коим образом ставить на паузу боевые действия в преддверии трехсторонних переговоров в столице ОАЭ, сообщает ТАСС.