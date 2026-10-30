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Эвакуированные жители Алешек прибыли в Симферополь

Эвакуированные жители Алешек прибыли в Симферополь Эвакуированные жители Алешек прибыли в Симферополь

Жители города Алешки Херсонской области, пожелавшие эвакуироваться из города, пибыли в пункт временного размещения (ПВР) в Симферополе, сообщает ТАСС.

Жители города Алешки Херсонской области, пожелавшие эвакуироваться из города, пибыли в пункт временного размещения (ПВР) в Симферополе, сообщает ТАСС.

В ПВР подготовлены помещения для размещения эвакуированных. Для них развернута столовая и приготовлен ужин. Людей встречает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

В городе Алешки была реализована гуманитарная миссия по поддержке мирного населения. Прекращение огня на херсонском направлении действует с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября текущего года. Для всех желающих организована добровольная эвакуация. Решившим остаться в городе передали продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.

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Теги:
#жители
#эвакуация
#алёшки
#симферополь
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