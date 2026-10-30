Жители города Алешки Херсонской области, пожелавшие эвакуироваться из города, пибыли в пункт временного размещения (ПВР) в Симферополе, сообщает ТАСС.
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевают прекращение огня
30 октября 2026 / 17:48
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
30 октября 2026 / 17:42
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
30 октября 2026 / 17:22
Общество
Эвакуированные жители Алешек прибыли в Симферополь
30 октября 2026 / 21:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Жители города Алешки Херсонской области, пожелавшие эвакуироваться из города, пибыли в пункт временного размещения (ПВР) в Симферополе, сообщает ТАСС.
В ПВР подготовлены помещения для размещения эвакуированных. Для них развернута столовая и приготовлен ужин. Людей встречает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
В городе Алешки была реализована гуманитарная миссия по поддержке мирного населения. Прекращение огня на херсонском направлении действует с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября текущего года. Для всех желающих организована добровольная эвакуация. Решившим остаться в городе передали продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.
Теги:
Также по теме:
30.10.2026 21:37Песков: Москва против перемирия как "передышки" для Киева
30.10.2026 16:46Песков заявил, что город Алешки могут покинуть все желающие
30.10.2026 12:43Песков: России нужен полноценный мир на Украине
29.10.2026 18:45Населению Алешек передали десятки тонн гуманитарной помощи
29.10.2026 11:20Ушаков: переговоры по Украине в ОАЭ состоятся после 4 ноября
28.10.2026 13:45Республика Корея не исключает разрыва дипотношений с Украиной
28.10.2026 11:17ll Giornale: Мелони задерживает помощь Украине до выборов в США
27.10.2026 21:56Путин гарантировал Зеленскому безопасность в случае посещения Москвы
Актуально