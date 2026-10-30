Лавров провел переговоры с главой МИД Японии на полях G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях совещания глав МИД Группы двадцати (G20) в Атланте, сообщает ТАСС .

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях совещания глав МИД Группы двадцати (G20) в Атланте, сообщает ТАСС.

В последний раз министры иностранных дел двух стран проводили очные переговоры в сентябре 2021 года на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда японское внешнеполитическое ведомство возглавлял так же Мотэги.

Япония занимает антироссийскую позицию, ввела санкции против РФ и отказалась от контактов на уровне глав дипведомств с февраля 2022 года.

СМИД "двадцатки" проходит в Атланте 30-31 октября. Встреча министров иностранных дел станет ключевым событием перед саммитом лидеров стран G20 14-15 декабря. Встреча Группы двадцати на высшем уровне пройдет в Дорале недалеко от Майами.