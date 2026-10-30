Делегации, участвовавшие в саммите Россия - Африка, подписали порядка 150 документов о сотрудничестве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.
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Интеграция
На полях саммита Россия - Африка были подписаны порядка 150 документов
30 октября 2026 / 22:46
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Делегации, участвовавшие в саммите Россия - Африка, подписали порядка 150 документов о сотрудничестве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.
В числе ключевых документов соглашения о сотрудничестве РФ с государствами Африки в таких областях, как образование, медицина, торговля, транспорт, сельское хозяйство. Отдельные документы затрагивают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и таможенную сферу.
"Был также подписан объемный пакет соглашений между образовательными учреждениями, информационными агентствами и коммерческими организациями, в целом около 150 документов", - сказано на сайте, сообщает ТАСС.
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