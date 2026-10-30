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На полях саммита Россия - Африка были подписаны порядка 150 документов

На полях саммита Россия - Африка были подписаны порядка 150 документов На полях саммита Россия - Африка были подписаны порядка 150 документов

Делегации, участвовавшие в саммите Россия - Африка, подписали порядка 150 документов о сотрудничестве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

Делегации, участвовавшие в саммите Россия - Африка, подписали порядка 150 документов о сотрудничестве. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

В числе ключевых документов соглашения о сотрудничестве РФ с государствами Африки в таких областях, как образование, медицина, торговля, транспорт, сельское хозяйство. Отдельные документы затрагивают санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и таможенную сферу.

"Был также подписан объемный пакет соглашений между образовательными учреждениями, информационными агентствами и коммерческими организациями, в целом около 150 документов", - сказано на сайте, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#саммит
#африка
#документы
#подписание
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