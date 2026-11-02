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ADNOC: мировые запасы дизельного топлива находятся на минимуме за 35 лет

ADNOC: мировые запасы дизельного топлива находятся на минимуме за 35 лет ADNOC: мировые запасы дизельного топлива находятся на минимуме за 35 лет

На мировых рынках наблюдается серьезное сокращение запасов дизельного топлива, которые снизились до рекордных значений за последние 35 лет в условиях конфликта на Ближнем Востоке. На это обратил внимание глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер, выступая на международной конференции ADIPEC 2026.

На мировых рынках наблюдается серьезное сокращение запасов дизельного топлива, которые снизились до рекордных значений за последние 35 лет в условиях конфликта на Ближнем Востоке. На это обратил внимание глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер, выступая на международной конференции ADIPEC 2026.

"С момента коллапса Ормузского пролива запасы дизеля на некоторых рынках оказались на 35-летнем минимуме для нынешнего сезона", - отметил он. Остальные рынки сталкиваются с дефицитом поставок сжиженного природного газа, указал гендиректор ADNOC.

С момента нарушения судоходства в Ормузском проливе из мировых запасов был изъят почти 1 млрд баррелей нефти, а затраты на логистику увеличились до 30% от стоимости барреля по сравнению с 5% до начала конфликта с Ираном, подчеркнул аль-Джабера.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах. 8 июля США возобновили масштабные удары по территории исламской республики, обвинив ее в нарушении договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него осуществляется транспортировка порядка 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом. После этого администрация США сигнализировала о переходе к попытке экономического удушения Ирана посредством санкций, сообщает ТАСС.

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