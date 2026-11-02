Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 ноября 2026 / 14:26
КОТИРОВКИ
USD
02/11
80.5573
EUR
02/11
89.6603
Новости часа
У жителей России началась сокращенная рабочая неделя Туадера: ЦАР вправе выбирать партнеров без чьих‑либо разрешений
Москва
2 ноября 2026 / 14:26
Котировки
USD
02/11
currency
80.5573
0.0000
EUR
02/11
currency
89.6603
0.0000
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
30 октября 2026 / 17:48
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
30 октября 2026 / 17:42
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
30 октября 2026 / 17:22
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Экспансия НАТО / Политика и религия
Интеграция

Додик: Босния и Герцеговина не планирует вступать в НАТО

Додик: Босния и Герцеговина не планирует вступать в НАТО Додик: Босния и Герцеговина не планирует вступать в НАТО

Председатель правящей партии \"Союз независимых социал-демократов\" Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что балканское государство не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу в качестве полноправного члена.

Председатель правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что балканское государство не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу в качестве полноправного члена.

"На истории с членством Боснии и Герцеговины в НАТО давно поставлена точка. Сотрудничество - да, членство - нет", - указал политик в соцсети X.

По его словам, если кому-то это до сих пор неясно, пусть и дальше тратят время в попытке объяснить необъяснимое. "Мы не будем вступать ни в какой военный альянс, тем более в НАТО, по причинам, которые хорошо известны", - подчеркнул Додик.

Ранее он отмечал, что Республика Сербская намерена сохранить свой нейтральный статус. Додик также называл преступлением совершенные авиацией НАТО бомбардировки сербских территорий боеприпасами с ураном, подчеркивая, что это иллюстрируют отношение альянса к сербам, сообщает ТАСС.

  • new_top
Также по теме:
05.10.2026 15:58
RNZ: Новая Зеландия воздержится от присоединения к оборонному банку НАТО
20.07.2026 18:45
В Северной Македонии проходят учения с привлечением авиации НАТО
08.07.2026 16:30
Трамп заявил, что разочарован в НАТО
25.06.2026 10:40
Рютте организовал Трампу маркетинговую презентацию НАТО
19.06.2026 13:30
Володин: финны и шведы присоединились к НАТО, чтобы "поживиться за счет РФ"
18.06.2026 17:45
Рютте: Иран находится дальше от получения ядерного оружия, чем когда-либо
28.05.2026 10:22
Грушко оценил как "нулевые" шансы НАТО захватить Калининград
22.05.2026 16:45
Глава МИД Испании не воспринял всерьез вопрос об угрозе исключить королевство из НАТО
19.05.2026 14:45
Рябков констатировал усиление рисков "лобовой сшибки" НАТО и России
13.05.2026 18:45
Bloomberg: НАТО планирует пригласить Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ в Анкару
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
У Нетаньяху серьезные шансы сохранить власть. Мнение
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
Вопрос об исключении Армении из ОДКБ назрел. Мнение
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
12:46
У жителей России началась сокращенная рабочая неделя
12:30
Туадера: ЦАР вправе выбирать партнеров без чьих‑либо разрешений
12:14
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии после обработки 100% бюллетеней
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:39
КНДР намерена ускоренно укреплять свой ядерный потенциал
11:18
Действие режима тишины в Алешках завершилось
10:57
Жертвами крушения бизнес-джета во Флориде стали девять человек
10:42
Додик: Босния и Герцеговина не планирует вступать в НАТО
10:22
ADNOC: мировые запасы дизельного топлива находятся на минимуме за 35 лет
22:46
На полях саммита Россия - Африка были подписаны порядка 150 документов
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО