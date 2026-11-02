Додик: Босния и Герцеговина не планирует вступать в НАТО

Председатель правящей партии \"Союз независимых социал-демократов\" Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что балканское государство не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу в качестве полноправного члена.

Председатель правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что балканское государство не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу в качестве полноправного члена.

"На истории с членством Боснии и Герцеговины в НАТО давно поставлена точка. Сотрудничество - да, членство - нет", - указал политик в соцсети X.

По его словам, если кому-то это до сих пор неясно, пусть и дальше тратят время в попытке объяснить необъяснимое. "Мы не будем вступать ни в какой военный альянс, тем более в НАТО, по причинам, которые хорошо известны", - подчеркнул Додик.

Ранее он отмечал, что Республика Сербская намерена сохранить свой нейтральный статус. Додик также называл преступлением совершенные авиацией НАТО бомбардировки сербских территорий боеприпасами с ураном, подчеркивая, что это иллюстрируют отношение альянса к сербам, сообщает ТАСС.