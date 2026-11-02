На борту самолета Learjet 60, который разбился в округе Палм-Бич (штат Флорида), находились девять человек. Никто не выжил, заявил министр транспорта США Шон Даффи.
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Общество
Жертвами крушения бизнес-джета во Флориде стали девять человек
2 ноября 2026 / 10:57
© REUTERS/ Giorgio Viera/ТАСС
На борту самолета Learjet 60, который разбился в округе Палм-Бич (штат Флорида), находились девять человек. Никто не выжил, заявил министр транспорта США Шон Даффи.
Он назвал авиакатастрофу в Палм-Бич "ужасающей трагедией". Погибли все девять человек, находившихся на борту бизнес-джета, указал Даффи в соцсети X.
Вместе с тем он уточнил, что борт вылетел из Остина в штате Техас и следовал на Багамы, сообщает ТАСС.
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