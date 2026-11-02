Действие режима тишины в Алешках завершилось

Москва и Киев соблюдали все обязательства в рамках действия режима тишины в зоне гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Соответствующее сообщение разместила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в \"Максе\" .

Москва и Киев соблюдали все обязательства в рамках действия режима тишины в зоне гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Соответствующее сообщение разместила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в "Максе".

"Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился. Сторонами были соблюдены все обязательства. Это позволило доставить помощь населению и обеспечить безопасный выезд тем, кто решил покинуть город", - указала она.

По словам омбудсмена, в настоящее время прорабатывается продолжение гуманитарных миссий. "Важно сохранить контакты, которые помогли людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной", - отметила она, передает ТАСС.