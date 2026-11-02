Москва и Киев соблюдали все обязательства в рамках действия режима тишины в зоне гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Соответствующее сообщение разместила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в \"Максе\".
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Безопасность
Действие режима тишины в Алешках завершилось
2 ноября 2026 / 11:18
© Виктор Антонюк/ ТАСС
Москва и Киев соблюдали все обязательства в рамках действия режима тишины в зоне гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Соответствующее сообщение разместила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в "Максе".
"Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился. Сторонами были соблюдены все обязательства. Это позволило доставить помощь населению и обеспечить безопасный выезд тем, кто решил покинуть город", - указала она.
По словам омбудсмена, в настоящее время прорабатывается продолжение гуманитарных миссий. "Важно сохранить контакты, которые помогли людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной", - отметила она, передает ТАСС.
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