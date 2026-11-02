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Безопасность

КНДР намерена ускоренно укреплять свой ядерный потенциал

КНДР намерена ускоренно укреплять свой ядерный потенциал КНДР намерена ускоренно укреплять свой ядерный потенциал

КНДР не откажется от курса на ускоренное укрепление сил ядерного сдерживания, реагируя на военную активность США и Республики Корея. С таким заявлением выступил первый заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чон Сик, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР не откажется от курса на ускоренное укрепление сил ядерного сдерживания, реагируя на военную активность США и Республики Корея. С таким заявлением выступил первый заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чон Сик, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, "оборонная политика КНДР, нацеленная на дальнейшее ускоренное укрепление сил ядерного сдерживания для противодействия существующим и будущим угрозам, не изменится".

Представитель ТПК раскритиковал совместные учения Вашингтона и Сеула Iron Mace, которые прошли с 29 сентября по 2 октября. Тренировки, в рамках которых отрабатывалось совместное применение американских ядерных сил и обычных вооружений РК, представляют собой подготовку к применению ядерного оружия против КНДР, подчеркнул он.

Кроме того, Ким Чон Сик обратил внимание на состоявшиеся в октябре учения Hoguk и Freedom Flag в РК, а также Keen Sword в Японии. Он отметил, что США и их союзники наращивают военную активность в регионе, в том числе с привлечением разведывательных подразделений и авиации.

Ким Чон Сик акцентировал, что КНДР продолжит укреплять ядерные силы, которые рассматривает в качестве средства защиты государственного суверенитета и обеспечения мира в регионе, сообщает ТАСС.

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Теги:
#кндр
#укрепление
#ядерный потенциал
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