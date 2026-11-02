Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной сессии 2 ноября, следует из данных площадки. Курс юаня демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
2 ноября 2026 / 11:59
© Александр Ярик/ ТАСС
Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной сессии 2 ноября, следует из данных площадки. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,25% и торговались на уровне 2 519,3 и 985,18 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 2,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,092 рубля.
К 09:16 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 517,75 пункта (+0,19%), индекс РТС находился на уровне 984,57 пункта (+0,19%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,1305 рубля (+5,9 копейки).
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