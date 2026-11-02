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Экономика

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной сессии 2 ноября, следует из данных площадки. Курс юаня демонстрирует рост.

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной сессии 2 ноября, следует из данных площадки. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,25% и торговались на уровне 2 519,3 и 985,18 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 2,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,092 рубля.

К 09:16 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 517,75 пункта (+0,19%), индекс РТС находился на уровне 984,57 пункта (+0,19%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,1305 рубля (+5,9 копейки).

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
#рост
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