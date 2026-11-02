Йотова побеждает на выборах президента Болгарии после обработки 100% бюллетеней

Нынешний президент Болгарии Илияна Йотова побеждает на выборах главы государства во втором туре выборов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам обработки 100% бюллетеней.

Нынешний президент Болгарии Илияна Йотова побеждает на выборах главы государства во втором туре выборов. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам обработки 100% бюллетеней.

Так, кандидаты на пост президента и вице-президента Йотова и Кирил Вылчев получают 57,566% голосов избирателей, они заручились поддержкой 1 093 852 человек. Андрея Гюрова и Георгия Кандева поддержали 39,483% (750 251). Не поддержали никого 2,951% (порядка 56 тыс.) проголосовавших.

Участниками голосования во втором туре выборов стали около 1,9 млн избирателей, первого тура - 1,525 млн.

Официальные итоги голосования будут представлены ЦИК не позднее 4 ноября.

Йотова и Вылчев вступят в должность избранного президента и избранного вице-президента на пять лет 22 января 2027 года, сообщает ТАСС.