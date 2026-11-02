Центрально-Африканская Республика (ЦАР) вправе самостоятельно выбирать партнеров для выстраивания двусторонних отношений. На этом акцентировал внимание президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью агентству ТАСС.
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Политика
Туадера: ЦАР вправе выбирать партнеров без чьих‑либо разрешений
2 ноября 2026 / 12:30
© Павел Селезнев/ ТАСС
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) вправе самостоятельно выбирать партнеров для выстраивания двусторонних отношений. На этом акцентировал внимание президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью агентству ТАСС.
"ЦАР - суверенное государство, и выбор партнеров не должен зависеть от чьего-либо разрешения. Мы открыты к обсуждению конкретных проектов с любым партнером, но не можем принять логику "или они, или мы", - подчеркнул он.
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