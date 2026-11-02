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У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

У жителей России началась сокращенная рабочая неделя У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

В России началась четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом со ссылкой на производственный календарь на 2026 год сообщает ТАСС.

В России началась четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом со ссылкой на производственный календарь на 2026 год сообщает ТАСС.

В этом году праздник приходится на среду. Так, для работников с пятидневной рабочей неделей рабочими будут 2, 3, 5 и 6 ноября.

Предыдущая рабочая неделя из четырех дней была в июне: жители страны работали с 8 по 11 июня, после чего отдыхали с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.

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Теги:
#россия
#рабочая неделя
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