У жителей России началась сокращенная рабочая неделя

В России началась четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом со ссылкой на производственный календарь на 2026 год сообщает ТАСС .

В России началась четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом со ссылкой на производственный календарь на 2026 год сообщает ТАСС.

В этом году праздник приходится на среду. Так, для работников с пятидневной рабочей неделей рабочими будут 2, 3, 5 и 6 ноября.

Предыдущая рабочая неделя из четырех дней была в июне: жители страны работали с 8 по 11 июня, после чего отдыхали с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.