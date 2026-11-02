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Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР

Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон осуществляет сбор разведывательных данных о России и Китае, а они, по его утверждению, совершают аналогичные действия в отношении американской стороны. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон осуществляет сбор разведывательных данных о России и Китае, а они, по его утверждению, совершают аналогичные действия в отношении американской стороны. 

"Кто-то сказал: "Сэр, Китай шпионит за нами". Я сказал: "Да, и мы тоже шпионим за ними. Не беспокойтесь об этом", - сказал Трамп, выступая на митинге перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова.

"Он сказал: "Это ужасно, сэр, Китай, Россия шпионят за нами". Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое в отношении них. Но мы делаем это даже лучше, так что не беспокойтесь об этом", - добавил политик.

При этом глава Белого дома не уточнил, о каких именно разведданных идет речь, а также, с кем именно и когда обсуждал эту тему, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#сша
#китай
#трамп
#разведданные
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