Российские войска поразили за прошедшие сутки цеха сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС ударили за сутки по цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ
2 ноября 2026 / 13:15
© Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска поразили за прошедшие сутки цеха сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.
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