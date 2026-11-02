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Российские ВС ударили за сутки по цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ

Российские ВС ударили за сутки по цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ Российские ВС ударили за сутки по цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ

Российские войска поразили за прошедшие сутки цеха сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска поразили за прошедшие сутки цеха сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении. 

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Теги:
#беспилотники
#всу
#вс рф
#сутки
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