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Песков оценил возможность возобновления транзита российского газа через Украину

Песков оценил возможность возобновления транзита российского газа через Украину Песков оценил возможность возобновления транзита российского газа через Украину

Возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины на сегодняшний день вряд ли возможно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины на сегодняшний день вряд ли возможно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво говорит о невозможности реализации таких планов сегодня. Но что будет в будущем, посмотрим", - ответил он на вопрос о том, допускает ли российская сторона возможность в будущем возобновления поставок голубого топлива через украинскую территорию в ЕС.

Некоторое время назад The Wall Street Journal писала о том, что США якобы выступают за скорое возобновление поставок газа РФ в Европу по трубопроводам транзитом через Украину.

Вместе с тем, по данным издания, американские власти рассматривают возобновление работы газопровода "Северный поток" в качестве "потенциально важного компонента более крупной сделки", которая не только приведет к урегулированию украинского конфликта, но и уладит "давние разногласия РФ с европейскими союзниками США".

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Теги:
#россия
#украина
#газ
#кремль
#возобновление
#транзит
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