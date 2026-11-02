Песков оценил возможность возобновления транзита российского газа через Украину

Возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины на сегодняшний день вряд ли возможно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС .

Возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины на сегодняшний день вряд ли возможно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво говорит о невозможности реализации таких планов сегодня. Но что будет в будущем, посмотрим", - ответил он на вопрос о том, допускает ли российская сторона возможность в будущем возобновления поставок голубого топлива через украинскую территорию в ЕС.

Некоторое время назад The Wall Street Journal писала о том, что США якобы выступают за скорое возобновление поставок газа РФ в Европу по трубопроводам транзитом через Украину.

Вместе с тем, по данным издания, американские власти рассматривают возобновление работы газопровода "Северный поток" в качестве "потенциально важного компонента более крупной сделки", которая не только приведет к урегулированию украинского конфликта, но и уладит "давние разногласия РФ с европейскими союзниками США".