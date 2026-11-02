Сербская газета Pečat охарактеризовала президента России Владимира Путина как единственного гаранта благополучного европейского будущего.

Согласно публикации, "европейской элите" пришло время осознать, что "многое изменилось и без России в Европе не будет мира и стабильности".

Отмечается, что "единственным реальным гарантом будущего Европы сегодня является Путин" и что он может обсуждать мирные вопросы с главами США и КНР.

В материале также указывается, что "главное заблуждение европейской общественности состоит в том, что Россия готовит нападение на Европу и что единственный путь - это продолжение конфликта".

На прошлой неделе Путин акцентировал внимание, что если дойдет до войны России с Европой, то "победителей не будет". Он также подчеркнул, что Запад не добился своей цели по нанесению стратегического поражения РФ, сообщает ТАСС.