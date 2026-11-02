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Политика

Pečat: Путин является гарантом благополучного будущего Европы

Pečat: Путин является гарантом благополучного будущего Европы Pečat: Путин является гарантом благополучного будущего Европы

Сербская газета Pečat охарактеризовала президента России Владимира Путина как единственного гаранта благополучного европейского будущего.

Сербская газета Pečat охарактеризовала президента России Владимира Путина как единственного гаранта благополучного европейского будущего.

Согласно публикации, "европейской элите" пришло время осознать, что "многое изменилось и без России в Европе не будет мира и стабильности".

Отмечается, что "единственным реальным гарантом будущего Европы сегодня является Путин" и что он может обсуждать мирные вопросы с главами США и КНР.

В материале также указывается, что "главное заблуждение европейской общественности состоит в том, что Россия готовит нападение на Европу и что единственный путь - это продолжение конфликта".

На прошлой неделе Путин акцентировал внимание, что если дойдет до войны России с Европой, то "победителей не будет". Он также подчеркнул, что Запад не добился своей цели по нанесению стратегического поражения РФ, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#европа
#будущее
#гарант
#газета
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