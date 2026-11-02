Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $109 за баррель впервые с 21 октября текущего года.
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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 21 октября опустилась ниже $109 за баррель
2 ноября 2026 / 13:59
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $109 за баррель впервые с 21 октября текущего года.
По состоянию на 12:12 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,03% и торговалась на уровне $108,86 за баррель.
На 12:18 мск, цена нефти Brent ускорила снижение и составляла $108,82 за баррель (-4,06%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в декабре опускалась на 4,21% и находилась на отметке в $99,74 за баррель, следует из данных площадки.
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