Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированные удары по Луганску, разрушено здание интернет-провайдера \"Лугаком\" и получило повреждения здание Луганской телефонной компании (ЛТК). Соответствующее сообщение разместил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале.
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Безопасность
ВСУ атаковали исторический центр Луганска
2 ноября 2026 / 14:15
© Данил Деркаев/ ТАСС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированные удары по Луганску, разрушено здание интернет-провайдера "Лугаком" и получило повреждения здание Луганской телефонной компании (ЛТК). Соответствующее сообщение разместил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Атаке вражеских беспилотников вновь подверглись объекты связи: разрушено здание крупного интернет-провайдера "Лугаком", их серверное оборудование вышло из строя, также повреждено здание Луганской телефонной компании. Серьезно пострадал исторический центр города: повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, музыкальная школа и городской музей - одно из старейших зданий Луганска", - сказано в сообщении, передает ТАСС.
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