ВСУ атаковали исторический центр Луганска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированные удары по Луганску, разрушено здание интернет-провайдера \"Лугаком\" и получило повреждения здание Луганской телефонной компании (ЛТК). Соответствующее сообщение разместил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram -канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированные удары по Луганску, разрушено здание интернет-провайдера "Лугаком" и получило повреждения здание Луганской телефонной компании (ЛТК). Соответствующее сообщение разместил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале.

"Атаке вражеских беспилотников вновь подверглись объекты связи: разрушено здание крупного интернет-провайдера "Лугаком", их серверное оборудование вышло из строя, также повреждено здание Луганской телефонной компании. Серьезно пострадал исторический центр города: повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, музыкальная школа и городской музей - одно из старейших зданий Луганска", - сказано в сообщении, передает ТАСС.