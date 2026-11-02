Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю прошение об отставке в связи с провалом коалиционных переговоров о бюджете королевства на 2027 год. Об этом со ссылкой на заявление королевского дворца сообщает ТАСС.
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Политика
Премьер Бельгии подал королю прошение об отставке
2 ноября 2026 / 14:33
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю прошение об отставке в связи с провалом коалиционных переговоров о бюджете королевства на 2027 год. Об этом со ссылкой на заявление королевского дворца сообщает ТАСС.
Традиционно, монарх отклоняет первое прошение премьера об отставке и поручает ему предпринять еще одно переговорное усилие. Как правило, под угрозой политического кризиса партии идут на компромиссы.
На нынешнем этапе бельгийскому правительству в условиях повышения военных расходов не хватает в годовом бюджете €10 млрд, для изыскания которых нужно сокращать социальные расходы или повышать налоги и сборы.
На 2025 год государственный долг Бельгии достиг €735 млрд, или 110% ВВП.
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