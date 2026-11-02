Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 ноября 2026 / 17:36
КОТИРОВКИ
USD
02/11
80.5573
EUR
02/11
89.6603
Новости часа
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
Москва
2 ноября 2026 / 17:36
Котировки
USD
02/11
currency
80.5573
0.0000
EUR
02/11
currency
89.6603
0.0000
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
2 ноября 2026 / 17:26
Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
2 ноября 2026 / 17:16
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
30 октября 2026 / 17:48
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / США: после империи / Антироссийские санкции

Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС

 У Дональда Трампа остается один серьезный козырь, благодаря которому он мог бы улучшить собственные рейтинги и рейтинги Республиканской партии.

 У Дональда Трампа остается один серьезный козырь, благодаря которому он мог бы улучшить собственные рейтинги и рейтинги Республиканской партии.

Это не касается Ближнего Востока или отношений с Китаем и Россией. Здесь уже все сказано. Это касается отношений с ЕС.

Европейский Союз пятьдесят процентов потребляемого им дизельного топлива получает из США. По сути, это является причиной дефицита дизеля на американском рынке и растущих цен.

Трамп может попытаться закрыть или существенно сократить американские поставки в ЕС. Такое решение могло бы привести к снижению цены на дизтопливо в Америке и, даже, если демократы выступили бы против, это сыграло бы на руку Трампу, обеспечив ему имидж президента, который заботится о кошельках налогоплательщиков. 

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7104e461d7762799f60be4d2a15a29d5/

 

  • new_top
Теги:
#сша
#дизель
Также по теме:
02.11.2026 12:59
Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР
30.10.2026 19:45
Рубио заявил, что "двадцатке" надо работать сообща
30.10.2026 19:15
Песков: атаки ВСУ на НПЗ РФ вопреки просьбе Трампа должны обсуждать Киев и США
30.10.2026 13:59
Лавров прилетел в США для участия в министерской встрече Группы двадцати
29.10.2026 21:59
Президенты Турции и США второй раз за сутки поговорили по телефону
29.10.2026 13:44
Трамп заявил о намерении переименовать Ормузский пролив в свою честь
29.10.2026 12:30
Трамп не стал называть Болсонару избранным президентом Бразилии
28.10.2026 14:47
Трамп намерен вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским
28.10.2026 13:31
Трамп предложил высадить Рубио на Кубу на парашюте
27.10.2026 13:29
В Словакии указали на разные подходы США и ЕС по теме отношений с РФ
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
Песков: подготовка переговоров в Абу-Даби не подразумевает прекращение огня
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
14:45
Финляндия приступила к работе по реализации инициативы о ядерном сдерживании
14:33
Премьер Бельгии подал королю прошение об отставке
14:15
ВСУ атаковали исторический центр Луганска
13:59
Цена нефти Brent впервые с 21 октября опустилась ниже $109 за баррель
13:45
Pečat: Путин является гарантом благополучного будущего Европы
13:32
Песков оценил возможность возобновления транзита российского газа через Украину
13:15
Российские ВС ударили за сутки по цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ
12:59
Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР
12:46
У жителей России началась сокращенная рабочая неделя
12:30
Туадера: ЦАР вправе выбирать партнеров без чьих‑либо разрешений
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО