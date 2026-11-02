Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС

У Дональда Трампа остается один серьезный козырь, благодаря которому он мог бы улучшить собственные рейтинги и рейтинги Республиканской партии.

У Дональда Трампа остается один серьезный козырь, благодаря которому он мог бы улучшить собственные рейтинги и рейтинги Республиканской партии.

Это не касается Ближнего Востока или отношений с Китаем и Россией. Здесь уже все сказано. Это касается отношений с ЕС.

Европейский Союз пятьдесят процентов потребляемого им дизельного топлива получает из США. По сути, это является причиной дефицита дизеля на американском рынке и растущих цен.

Трамп может попытаться закрыть или существенно сократить американские поставки в ЕС. Такое решение могло бы привести к снижению цены на дизтопливо в Америке и, даже, если демократы выступили бы против, это сыграло бы на руку Трампу, обеспечив ему имидж президента, который заботится о кошельках налогоплательщиков.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7104e461d7762799f60be4d2a15a29d5/