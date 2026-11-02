Накануне выборов в США активно обсуждается тема возможных фальсификаций при подсчете голосов. В одних избирательных округах у власти находятся республиканцы, в других – демократы. Естественно, они подозревают друг друга в возможных нарушениях.
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Накануне выборов в США активно обсуждается тема возможных фальсификаций при подсчете голосов. В одних избирательных округах у власти находятся республиканцы, в других – демократы. Естественно, они подозревают друг друга в возможных нарушениях.
Американские СМИ прогнозируют взаимные обвинения представителей двух партий и судебные разбирательства сразу после выборов. Предполагается, что Дональд Трамп заявит о фальсификации выборов в тех округах, где республиканцы уступят демократам.
Политические обозреватели в США отмечают, что скандалы, связанные со взаимными обвинениями в фальсификациях результатов выборов, отрицательно влияют на имидж Соединенных Штатов, как флагмана демократии в мире, и порывают престиж самой избирательной системы США.
Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат
политических наук, старший преподаватель кафедры американских
исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия
Богуславская.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:
https://rutube.ru/video/bbd5cf278eacb179991f6c02e38a84eb/