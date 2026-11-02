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Политика

Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов

Накануне выборов в США активно обсуждается тема возможных фальсификаций при подсчете голосов. В одних избирательных округах у власти находятся республиканцы, в других – демократы. Естественно, они подозревают друг друга в возможных нарушениях.

Накануне выборов в США активно обсуждается тема возможных фальсификаций при подсчете голосов. В одних избирательных округах у власти находятся республиканцы, в других – демократы. Естественно, они подозревают друг друга в возможных нарушениях.

Американские СМИ прогнозируют взаимные обвинения представителей двух партий и судебные разбирательства сразу после выборов. Предполагается, что Дональд Трамп заявит о фальсификации выборов в тех округах, где республиканцы уступят демократам.

 Политические обозреватели в США отмечают, что скандалы, связанные со взаимными обвинениями в фальсификациях результатов выборов, отрицательно влияют на имидж Соединенных Штатов, как флагмана демократии в мире, и порывают престиж самой избирательной системы США.  

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат
политических наук, старший преподаватель кафедры американских
исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия
Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/bbd5cf278eacb179991f6c02e38a84eb/

 

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Теги:
#сша
#выборы
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