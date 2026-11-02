Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов

Накануне выборов в США активно обсуждается тема возможных фальсификаций при подсчете голосов. В одних избирательных округах у власти находятся республиканцы, в других – демократы. Естественно, они подозревают друг друга в возможных нарушениях.

Накануне выборов в США активно обсуждается тема возможных фальсификаций при подсчете голосов. В одних избирательных округах у власти находятся республиканцы, в других – демократы. Естественно, они подозревают друг друга в возможных нарушениях.

Американские СМИ прогнозируют взаимные обвинения представителей двух партий и судебные разбирательства сразу после выборов. Предполагается, что Дональд Трамп заявит о фальсификации выборов в тех округах, где республиканцы уступят демократам.

Политические обозреватели в США отмечают, что скандалы, связанные со взаимными обвинениями в фальсификациях результатов выборов, отрицательно влияют на имидж Соединенных Штатов, как флагмана демократии в мире, и порывают престиж самой избирательной системы США.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат

политических наук, старший преподаватель кафедры американских

исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия

Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/bbd5cf278eacb179991f6c02e38a84eb/