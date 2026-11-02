Финляндия приступила к работе по реализации инициативы о ядерном сдерживании

Финляндия официально приступила к реализации французской инициативы по ядерному сдерживанию. С соответствующим заявлением выступил президент страны Александер Стубб. Его слова приводит президентская канцелярия.

Финляндия официально приступила к реализации французской инициативы по ядерному сдерживанию. С соответствующим заявлением выступил президент страны Александер Стубб. Его слова приводит президентская канцелярия.

"Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию, и работа по реализации этого сотрудничества на официальном уровне стартовала на прошлой неделе", - отметил он, выступая на открытии 258-го курса по вопросам национальной обороны в Хельсинки.

Стубб уточнил, что полный формат взаимодействия с Францией пока не утвержден. Прежде чем принять какие-то конкретные решения, финские власти намерены тщательно проанализировать их возможные последствия. Реализация инициативы призвана укрепить "коллективное сдерживание", добавил он.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал планы республики о переходе к концепции "продвинутого сдерживания" в ядерной сфере. Инициатива предполагает совместные учения со странами-партнерами, а также возможное размещение элементов стратегических сил Франции на территории других европейских стран. Финляндия присоединилась к инициативе в сентябре, сообщает ТАСС.