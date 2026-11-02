Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 ноября 2026 / 19:10
КОТИРОВКИ
USD
02/11
80.5573
EUR
02/11
89.6603
Новости часа
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
Москва
2 ноября 2026 / 19:10
Котировки
USD
02/11
currency
80.5573
0.0000
EUR
02/11
currency
89.6603
0.0000
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
2 ноября 2026 / 17:26
Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
2 ноября 2026 / 17:16
Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР
Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР
2 ноября 2026 / 12:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Стратегическая безопасность / Гонка вооружений
Безопасность

Финляндия приступила к работе по реализации инициативы о ядерном сдерживании

Финляндия приступила к работе по реализации инициативы о ядерном сдерживании Финляндия приступила к работе по реализации инициативы о ядерном сдерживании

Финляндия официально приступила к реализации французской инициативы по ядерному сдерживанию. С соответствующим заявлением выступил президент страны Александер Стубб. Его слова приводит президентская канцелярия.

Финляндия официально приступила к реализации французской инициативы по ядерному сдерживанию. С соответствующим заявлением выступил президент страны Александер Стубб. Его слова приводит президентская канцелярия.

"Финляндия присоединилась к инициативе Франции по ядерному сдерживанию, и работа по реализации этого сотрудничества на официальном уровне стартовала на прошлой неделе", - отметил он, выступая на открытии 258-го курса по вопросам национальной обороны в Хельсинки. 

Стубб уточнил, что полный формат взаимодействия с Францией пока не утвержден. Прежде чем принять какие-то конкретные решения, финские власти намерены тщательно проанализировать их возможные последствия. Реализация инициативы призвана укрепить "коллективное сдерживание", добавил он.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал планы республики о переходе к концепции "продвинутого сдерживания" в ядерной сфере. Инициатива предполагает совместные учения со странами-партнерами, а также возможное размещение элементов стратегических сил Франции на территории других европейских стран. Финляндия присоединилась к инициативе в сентябре, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#работа
#ядерное сдерживание
#финляндия
#инициатива
Также по теме:
02.11.2026 11:39
КНДР намерена ускоренно укреплять свой ядерный потенциал
27.10.2026 16:59
Командующий ВС Нидерландов призвал готовиться к масштабному конфликту
26.10.2026 16:47
Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Беринговым и Чукотским морями
21.10.2026 16:45
Песков: США хотят обсудить с Россией и Китаем ядерное разоружение
20.10.2026 14:59
Песков: Россия не раз призывала к возобновлению диалога по стратстабильности
16.10.2026 15:31
Пекин считает нереалистичным требование Вашингтона по ядерному разоружению
16.10.2026 14:28
Генсек СНГ: объединение потенциалов с ОДКБ и ШОС становится стабилизирующим фактором
14.10.2026 20:45
Рютте отметил отсутствие прямой угрозы со стороны России
14.10.2026 14:15
Песков: Москва уважает позицию Пекина по ядерным арсеналам
14.10.2026 12:29
Глава МО Британии призвал не питать иллюзий в отношении помощи НАТО
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР
Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
16:45
Песков допускает, что ВСУ использовали перемирие в Алешках для перегруппировки
16:33
Шойгу отметил, что Западу "постоянно нужен какой-то враг"
16:16
ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают лучшими певцами страны
15:59
Си Цзиньпин: Ближний Восток не должен превращаться в арену соперничества
15:45
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 658 беспилотников ВСУ
15:30
Пользователи Binance после атаки на криптобиржу вывели свыше $3 млрд
15:15
Гутерриш заявил, что пока не видит решения конфликта на Украине
14:59
В Казахстане введут запрет на ввоз авто старше пяти лет
14:45
Финляндия приступила к работе по реализации инициативы о ядерном сдерживании
14:33
Премьер Бельгии подал королю прошение об отставке
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО