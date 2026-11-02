В Казахстане введут запрет на ввоз авто старше пяти лет

Министерство промышленности и строительства Казахстана одобрило изменения в параметры транспорта, который допущен к эксплуатации на территории страны. Так, с 30 декабря граждане для личного пользования не смогут ввести автомобиль, который выпущен более пяти лет назад.

Министерство промышленности и строительства Казахстана одобрило изменения в параметры транспорта, который допущен к эксплуатации на территории страны. Так, с 30 декабря граждане для личного пользования не смогут ввести автомобиль, который выпущен более пяти лет назад.

Согласно документу, опубликованному в онлайн-банке нормативных актов республики, "выпуск в обращение на территории Казахстана автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования", будет допускаться при соблюдении таких требований: "соответствие автотранспортного средства экологическому классу 5 или более высокому экологическому классу; срок, исчисляемый с даты изготовления транспортного средства, не превышает 5 лет".

Соответствующие изменения приняты на фоне роста производства автомобилей внутри страны. Согласно данным Бюро национальной статистики, в период с января по сентябрь 2026 года в республике собрали 136 548 машин, это на 38% больше аналогичного периода годом ранее. Производством машин в Казахстане занимаются 12 предприятий.

При этом экспорт за рубеж, в том числе в РФ, экономически нецелесообразен из-за пошлин в стране-импортере, сообщает ТАСС.