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Гутерриш заявил, что пока не видит решения конфликта на Украине

Гутерриш заявил, что пока не видит решения конфликта на Украине Гутерриш заявил, что пока не видит решения конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью испанской газете El Pais заявил, что не видит возможности разрешения украинского кризиса в краткосрочной перспективе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью испанской газете El Pais заявил, что не видит возможности разрешения украинского кризиса в краткосрочной перспективе.

"Есть позиция, я бы сказал, что ложная, США о конфликте между Украиной и Россией. Я не вижу решения конфликта в краткосрочной перспективе", - отметил он.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Бенни Джонсону заявил о приближении мирной сделки по урегулированию на Украине, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
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#гутерриш
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