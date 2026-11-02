Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью испанской газете El Pais заявил, что не видит возможности разрешения украинского кризиса в краткосрочной перспективе.
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Политика
Гутерриш заявил, что пока не видит решения конфликта на Украине
2 ноября 2026 / 15:15
© AP Photo/ Sergei Grits/ТАСС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью испанской газете El Pais заявил, что не видит возможности разрешения украинского кризиса в краткосрочной перспективе.
"Есть позиция, я бы сказал, что ложная, США о конфликте между Украиной и Россией. Я не вижу решения конфликта в краткосрочной перспективе", - отметил он.
Некоторое время назад президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Бенни Джонсону заявил о приближении мирной сделки по урегулированию на Украине, сообщает ТАСС.
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