Гутерриш заявил, что пока не видит решения конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью испанской газете El Pais заявил, что не видит возможности разрешения украинского кризиса в краткосрочной перспективе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью испанской газете El Pais заявил, что не видит возможности разрешения украинского кризиса в краткосрочной перспективе.

"Есть позиция, я бы сказал, что ложная, США о конфликте между Украиной и Россией. Я не вижу решения конфликта в краткосрочной перспективе", - отметил он.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Бенни Джонсону заявил о приближении мирной сделки по урегулированию на Украине, сообщает ТАСС.