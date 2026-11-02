Пользователи криптовалютной биржи Binance вывели порядка $3,64 млрд после разблокировки функции вывода средств, которая не была доступна после хакерской атаки.
Американист Богуславская: в США нет прежней веры в честность выборов
2 ноября 2026 / 17:26
Экономист Колташов: решить проблему дизеля Трамп может за счет ЕС
2 ноября 2026 / 17:16
Трамп: США собирают разведывательную информацию о РФ и КНР
2 ноября 2026 / 12:59
Экономика
Пользователи Binance после атаки на криптобиржу вывели свыше $3 млрд
2 ноября 2026 / 15:30
© Dan Kitwood/ Getty Images/ТАСС
Пользователи криптовалютной биржи Binance вывели порядка $3,64 млрд после разблокировки функции вывода средств, которая не была доступна после хакерской атаки.
"Мы обработали вывод средств на сумму $4,649 млрд и пополнения на сумму $1,01 млрд, что повлекло за собой чистый отток в размере около $3,64 млрд", - следует из сообщения Binance в соцсети X.
Уточняется, что после первоначального всплеска объемы вывода средств снизились и прогнозируемо стабилизировались.
В минувший четверг криптобиржа информировала о том, что подверглась хакерской атаке. Отмечалось, что потери могли составить $6,3 млрд, сообщает ТАСС.
Также по теме:
02.11.2026 11:59Российский рынок акций растет на открытии торгов
29.10.2026 17:31Лагард заявила о намерении покинуть пост главы ЕЦБ в феврале
29.10.2026 16:28Назван средний размер пенсии по старости в России в 2027 году
29.10.2026 14:59Курс доллара на межбанке вновь опустился ниже 80 рублей
29.10.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
28.10.2026 19:29Государственный долг США превысил рекордные $40,5 трлн
Актуально