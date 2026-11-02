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Экономика

Пользователи Binance после атаки на криптобиржу вывели свыше $3 млрд

Пользователи Binance после атаки на криптобиржу вывели свыше $3 млрд Пользователи Binance после атаки на криптобиржу вывели свыше $3 млрд

Пользователи криптовалютной биржи Binance вывели порядка $3,64 млрд после разблокировки функции вывода средств, которая не была доступна после хакерской атаки.

Пользователи криптовалютной биржи Binance вывели порядка $3,64 млрд после разблокировки функции вывода средств, которая не была доступна после хакерской атаки.

"Мы обработали вывод средств на сумму $4,649 млрд и пополнения на сумму $1,01 млрд, что повлекло за собой чистый отток в размере около $3,64 млрд", - следует из сообщения Binance в соцсети X.

Уточняется, что после первоначального всплеска объемы вывода средств снизились и прогнозируемо стабилизировались.

В минувший четверг криптобиржа информировала о том, что подверглась хакерской атаке. Отмечалось, что потери могли составить $6,3 млрд, сообщает ТАСС.

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Теги:
#атака
#пользователи
#хакеры
#binance
#криптобиржа
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