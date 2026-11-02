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Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 658 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 658 беспилотников ВСУ Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 658 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 658 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 658 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 658 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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Теги:
#россия
#пво
#беспилотники
#всу
#сутки
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