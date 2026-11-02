Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 658 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 658 беспилотников ВСУ
2 ноября 2026 / 15:45
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 658 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 658 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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