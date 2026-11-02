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Си Цзиньпин: Ближний Восток не должен превращаться в арену соперничества

Си Цзиньпин: Ближний Восток не должен превращаться в арену соперничества Си Цзиньпин: Ближний Восток не должен превращаться в арену соперничества

Ближний Восток не должен становиться ареной соперничества великих держав. Уверенность в этом выразил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Доме народных собраний в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.

Ближний Восток не должен становиться ареной соперничества великих держав. Уверенность в этом выразил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Доме народных собраний в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.

Хайсам бен Тарек Аль Саид посещает КНР с государственным визитом с 1 по 2 ноября. 

"Ближний Восток и регион Персидского залива не должны становиться ареной соперничества великих держав и геополитических конфликтов. Все стороны должны прилагать совместные усилия по обеспечению и сохранению мира и стабильности в регионе", - указал Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай последовательно прилагает активные усилия для прекращения военных действий и содействия миру, рассчитывает предложить решения для преодоления проблем региональной безопасности.

Султан Омана со своей стороны подтвердил готовность тесно координировать действия с КНР для защиты международного права, мирного устранения разногласий и содействия безопасности в регионе и мире, сообщает ТАСС.

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Теги:
#си цзиньпин
#ближний восток
#соперничество
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