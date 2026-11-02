ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают лучшими певцами страны

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, Сергей Лазарев возглавил список лучших певцов по мнению российских граждан, вторым стал Баста, третий - Григорий Лепс.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, Сергей Лазарев возглавил список лучших певцов по мнению российских граждан, вторым стал Баста, третий - Григорий Лепс.

"В тройку рейтинга лучших исполнителей страны 2026 года вошли: Сергей Лазарев (20%), Баста (Василий Вакуленко) (17%) и Григорий Лепс (16%)", - следует из материалов соцслужбы. Топ-5 также составляют Ваня Дмитриенко и Денис Майданов (по 12%).

Как отмечается, среди исполнительниц лидирует Полина Гагарина (23%), на второй строчке расположилась Татьяна Куртукова (20%), третье место у Татьяны Булановой (14%), за ней идет Zivert (13%). Замыкает пятерку BEARWOLF (10%).

Вместе с тем аналитики обращают внимание, что среди молодых респондентов (18-24 лет) Лазарев укрепляет лидерство (28%), а Дмитриенко выходит на второе место (20%), опережая Басту (14%). В женском рейтинге молодежи Гагарина также лидирует (15%), а следом идут Ольга Бузова, Клава Кока и ANNA ASTI (по 12%).

Опрос проводился 14 октября текущего года среди 1,6 тыс. жителей страны старше 18 лет, имеющих доступ в интернет, сообщает ТАСС.