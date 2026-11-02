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ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают лучшими певцами страны

ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают лучшими певцами страны ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают лучшими певцами страны

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, Сергей Лазарев возглавил список лучших певцов по мнению российских граждан, вторым стал Баста, третий - Григорий Лепс. 

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, Сергей Лазарев возглавил список лучших певцов по мнению российских граждан, вторым стал Баста, третий - Григорий Лепс. 

"В тройку рейтинга лучших исполнителей страны 2026 года вошли: Сергей Лазарев (20%), Баста (Василий Вакуленко) (17%) и Григорий Лепс (16%)", - следует из материалов соцслужбы. Топ-5 также составляют Ваня Дмитриенко и Денис Майданов (по 12%).

Как отмечается, среди исполнительниц лидирует Полина Гагарина (23%), на второй строчке расположилась Татьяна Куртукова (20%), третье место у Татьяны Булановой (14%), за ней идет Zivert (13%). Замыкает пятерку BEARWOLF (10%).

Вместе с тем аналитики обращают внимание, что среди молодых респондентов (18-24 лет) Лазарев укрепляет лидерство (28%), а Дмитриенко выходит на второе место (20%), опережая Басту (14%). В женском рейтинге молодежи Гагарина также лидирует (15%), а следом идут Ольга Бузова, Клава Кока и ANNA ASTI (по 12%).

Опрос проводился 14 октября текущего года среди 1,6 тыс. жителей страны старше 18 лет, имеющих доступ в интернет, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россияне
#страна
#певцы
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