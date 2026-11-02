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Политика

Шойгу отметил, что Западу "постоянно нужен какой-то враг"

Шойгу отметил, что Западу "постоянно нужен какой-то враг" Шойгу отметил, что Западу "постоянно нужен какой-то враг"

Политика Запада построена на противостоянии, ему постоянно нужен какой-то враг. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на пресс-конференции на полях международной недели \"Народы России\".

Политика Запада построена на противостоянии, ему постоянно нужен какой-то враг. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на пресс-конференции на полях международной недели "Народы России".

"Западу постоянно нужен какой-то враг. Наш президент Владимир Путин уже за последние два месяца три или четыре раза сказал, что мы не собираемся нападать ни на какую Европу. А они все равно настойчиво утверждают: "против нас Россия ведет гибридную войну", - указал он, сообщает ТАСС.

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#запад
#шойгу
#враг
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