Политика Запада построена на противостоянии, ему постоянно нужен какой-то враг. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на пресс-конференции на полях международной недели \"Народы России\".
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Политика
Шойгу отметил, что Западу "постоянно нужен какой-то враг"
2 ноября 2026 / 16:33
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Политика Запада построена на противостоянии, ему постоянно нужен какой-то враг. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на пресс-конференции на полях международной недели "Народы России".
"Западу постоянно нужен какой-то враг. Наш президент Владимир Путин уже за последние два месяца три или четыре раза сказал, что мы не собираемся нападать ни на какую Европу. А они все равно настойчиво утверждают: "против нас Россия ведет гибридную войну", - указал он, сообщает ТАСС.
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