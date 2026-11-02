Политика Запада построена на противостоянии, ему постоянно нужен какой-то враг. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на пресс-конференции на полях международной недели \"Народы России\".

Политика Запада построена на противостоянии, ему постоянно нужен какой-то враг. На это обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, выступая на пресс-конференции на полях международной недели "Народы России".

"Западу постоянно нужен какой-то враг. Наш президент Владимир Путин уже за последние два месяца три или четыре раза сказал, что мы не собираемся нападать ни на какую Европу. А они все равно настойчиво утверждают: "против нас Россия ведет гибридную войну", - указал он, сообщает ТАСС.