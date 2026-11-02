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Песков допускает, что ВСУ использовали перемирие в Алешках для перегруппировки

Песков допускает, что ВСУ использовали перемирие в Алешках для перегруппировки Песков допускает, что ВСУ использовали перемирие в Алешках для перегруппировки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать прекращение огня в Алешках для перегруппировки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать прекращение огня в Алешках для перегруппировки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления Киева о том, что якобы российские силы воспользовались перерывом в этом районе для укрепления своих позиций.

"Скорее нужно задавать такие вопросы нашему военному ведомству. Но здесь с большой долей уверенности можно предположить, что ВСУ также использовали этот период для соответствующей перегруппировки. Это совершенно обычная практика в таких ситуациях", - отметил представитель Кремля.

Вместе с тем он еще раз призвал обращаться за конкретикой в МО РФ, сообщает ТАСС

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Теги:
#всу
#перемирие
#алёшки
#перегруппировка
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