Песков допускает, что ВСУ использовали перемирие в Алешках для перегруппировки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать прекращение огня в Алешках для перегруппировки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать прекращение огня в Алешках для перегруппировки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления Киева о том, что якобы российские силы воспользовались перерывом в этом районе для укрепления своих позиций.

"Скорее нужно задавать такие вопросы нашему военному ведомству. Но здесь с большой долей уверенности можно предположить, что ВСУ также использовали этот период для соответствующей перегруппировки. Это совершенно обычная практика в таких ситуациях", - отметил представитель Кремля.

Вместе с тем он еще раз призвал обращаться за конкретикой в МО РФ, сообщает ТАСС.