Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать прекращение огня в Алешках для перегруппировки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Безопасность
Песков допускает, что ВСУ использовали перемирие в Алешках для перегруппировки
2 ноября 2026 / 16:45
© Александр Щербак/ ТАСС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать прекращение огня в Алешках для перегруппировки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявления Киева о том, что якобы российские силы воспользовались перерывом в этом районе для укрепления своих позиций.
"Скорее нужно задавать такие вопросы нашему военному ведомству. Но здесь с большой долей уверенности можно предположить, что ВСУ также использовали этот период для соответствующей перегруппировки. Это совершенно обычная практика в таких ситуациях", - отметил представитель Кремля.
Вместе с тем он еще раз призвал обращаться за конкретикой в МО РФ, сообщает ТАСС.
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