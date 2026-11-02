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Российские спортсмены взяли 19 золотых наград на ЧМ по бодибилдингу

Российские спортсмены взяли 19 золотых наград на ЧМ по бодибилдингу Российские спортсмены взяли 19 золотых наград на ЧМ по бодибилдингу

Россияне выиграли 19 золотых медалей на чемпионате мира по бодибилдингу в Испании. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга России (ФББР) сообщает ТАСС.

Россияне выиграли 19 золотых медалей на чемпионате мира по бодибилдингу в Испании. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга России (ФББР) сообщает ТАСС.

Мировое первенство по бодибилдингу и фитнесу проходило в Санта-Сусанне с 30 октября по 1 ноября.

"В активе российских спортсменов 19 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые награды турнира. Шестеро российских спортсменок стали абсолютными чемпионками мира. Еще 10 человек вошли в шестерку финалистов в разных дисциплинах. Общее число участников - 1 400 человек из 102 стран", - говорится в сообщении

Так, абсолютными чемпионками мира стали Ксения Мартьянова, Екатерина Вебер, Нина Завадская, Татьяна Леер, Анна Ильинова, Татьяна Урбан. Сборная России выступала в Испании с национальной символикой.

Еще 17 представителей России не смогли приехать в Испанию для участия в ЧМ из-за проблем с получением виз. Следующим крупным турниром для россиян станет чемпионат Азии, который примет Паттайя (Таиланд) в середине ноября, сообщает ТАСС.

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Теги:
#испания
#россияне
#чм
#золото
#бодибилдинг
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