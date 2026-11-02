Российские спортсмены взяли 19 золотых наград на ЧМ по бодибилдингу

Россияне выиграли 19 золотых медалей на чемпионате мира по бодибилдингу в Испании. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга России (ФББР) сообщает ТАСС .

Россияне выиграли 19 золотых медалей на чемпионате мира по бодибилдингу в Испании. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации бодибилдинга России (ФББР) сообщает ТАСС.

Мировое первенство по бодибилдингу и фитнесу проходило в Санта-Сусанне с 30 октября по 1 ноября.

"В активе российских спортсменов 19 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые награды турнира. Шестеро российских спортсменок стали абсолютными чемпионками мира. Еще 10 человек вошли в шестерку финалистов в разных дисциплинах. Общее число участников - 1 400 человек из 102 стран", - говорится в сообщении

Так, абсолютными чемпионками мира стали Ксения Мартьянова, Екатерина Вебер, Нина Завадская, Татьяна Леер, Анна Ильинова, Татьяна Урбан. Сборная России выступала в Испании с национальной символикой.

Еще 17 представителей России не смогли приехать в Испанию для участия в ЧМ из-за проблем с получением виз. Следующим крупным турниром для россиян станет чемпионат Азии, который примет Паттайя (Таиланд) в середине ноября, сообщает ТАСС.