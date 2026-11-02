Президент США Дональд Трамп убежден, что \"смог бы за неделю победить\" во Вьетнамской войне.

Президент США Дональд Трамп убежден, что "смог бы за неделю победить" во Вьетнамской войне.

"Война во Вьетнаме продолжалась 21 год, погибли тысячи человек, сотни тысяч. Я бы смог за неделю выиграть Вьетнамскую войну", - отметил американский лидер, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова.

По его словам, американцы "годами распыляли в лесах" высокотоксичный дефолиант Agent Orange вместо того, чтобы "нацелиться на Хошимин и другие места". Сайгон (с 1976 года - Хошимин) был центром южновьетнамских войск, получавших поддержку от ВС США. Президент также полагает, что смог бы "за очень короткое время победить в войне в Афганистане".

Война во Вьетнаме (1955-1975) - один из крупнейших военных конфликтов во второй половине XX века. Она завершилась освобождением Вьетнамской народной армией крупнейшего города - Сайгона - от южновьетнамских войск, сообщает ТАСС.