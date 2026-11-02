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Иран подтвердил готовность к переговорам со всеми сторонами конфликта

Иран подтвердил готовность к переговорам со всеми сторонами конфликта Иран подтвердил готовность к переговорам со всеми сторонами конфликта

Руководство Ирана намерено решительно отстаивать национальный суверенитет и безопасность, при этом готово к ведению переговоров со всеми сторонами. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери Кани при общении с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

Руководство Ирана намерено решительно отстаивать национальный суверенитет и безопасность, при этом готово к ведению переговоров со всеми сторонами. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери Кани при общении с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

Как сообщило китайское дипведомство, замглавы иранского Совбеза "изложил точку зрения Тегерана на положение дел в регионе, подчеркнув, что исламская республика намерена решительно отстаивать собственную безопасность, суверенитет и территориальную целостность, противостоять принуждению и угрозам, и одновременно она готова к контактам со всеми сторонами, активно стремясь к достижению мира и стабильности в регионе", сообщает ТАСС.

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Теги:
#переговоры
#иран
#конфликт
#стороны
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