Бельгийский монарх отложил решение по отставке премьера

Король бельгийцев Филипп временно отложил решение по прошению об отставке премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему продолжать переговоры о бюджете. Соответствующее заявление распространил королевский дворец.

Король бельгийцев Филипп временно отложил решение по прошению об отставке премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему продолжать переговоры о бюджете. Соответствующее заявление распространил королевский дворец.

"Король отложил принятие решения. С завтрашнего дня он проведет консультации с председателями партий правящего большинства", - следует из сообщения в соцсети X.

Ранее в понедельник Де Вевер подал монарху прошение об отставке из-за провала переговоров правящей коалиции о бюджете страны на 2027 год.

Традиционно, король отклоняет первое прошение премьера об отставке и поручает ему предпринять еще одно переговорное усилие. Как правило, под угрозой политического кризиса партии идут на компромиссы.

На нынешнем этапе бельгийскому правительству в связи с увеличением военных расходов не хватает в годовом бюджете €10 млрд, для изыскания которых нужно сокращать социальные расходы или повышать налоги и сборы.

По итогам 2025 года государственный долг Бельгии достиг €735 млрд, или 110% ВВП, сообщает ТАСС.