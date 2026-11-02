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Бельгийский монарх отложил решение по отставке премьера

Бельгийский монарх отложил решение по отставке премьера Бельгийский монарх отложил решение по отставке премьера

Король бельгийцев Филипп временно отложил решение по прошению об отставке премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему продолжать переговоры о бюджете. Соответствующее заявление распространил королевский дворец.

Король бельгийцев Филипп временно отложил решение по прошению об отставке премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему продолжать переговоры о бюджете. Соответствующее заявление распространил королевский дворец.

"Король отложил принятие решения. С завтрашнего дня он проведет консультации с председателями партий правящего большинства", - следует из сообщения в соцсети X.

Ранее в понедельник Де Вевер подал монарху прошение об отставке из-за провала переговоров правящей коалиции о бюджете страны на 2027 год.

Традиционно, король отклоняет первое прошение премьера об отставке и поручает ему предпринять еще одно переговорное усилие. Как правило, под угрозой политического кризиса партии идут на компромиссы.

На нынешнем этапе бельгийскому правительству в связи с увеличением военных расходов не хватает в годовом бюджете €10 млрд, для изыскания которых нужно сокращать социальные расходы или повышать налоги и сборы.

По итогам 2025 года государственный долг Бельгии достиг €735 млрд, или 110% ВВП, сообщает ТАСС.

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Теги:
#премьер
#отставка
#бельгия
#король
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