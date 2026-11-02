Президент России Владимир Путин эффективно срывает стратегию Запада изолировать Москву на международной арене. Соответствующую точку зрения изложил руководитель московского бюро газеты The New York Times Пол Сонн в своей публикации.

"На прошлой неделе президент Путин развернул в Москве бурную дипломатическую деятельность. Это наглядно продемонстрировало, что спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он успешно противостоит попыткам Запада изолировать его и уверенно возвращается в эпицентр глобальной политики", - указал он.

Сонн обращает внимание, что такого рода события, как прошедший на прошлой неделе разговор Путина по телефону с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, "редки". Кроме того, в качестве аргументов активной деятельности РФ на международном направлении он привел приезд глав государств Африки в Москву и контакты с администрацией США.

"Пока Владимир Путин постепенно преодолевает свою изоляцию на Западе, отношения между США и Украиной продолжают ухудшаться. Это только усиливает уязвимость Киева в преддверии зимы, которая, согласно прогнозам, станет самой тяжелой за все время конфликта", - пишет автор, сообщает ТАСС.