Президент России Владимир Путин эффективно срывает стратегию Запада изолировать Москву на международной арене. Соответствующую точку зрения изложил руководитель московского бюро газеты The New York Times Пол Сонн в своей публикации.
NYT: Путин успешно разрушает стратегию Запада по изоляции России
Президент России Владимир Путин эффективно срывает стратегию Запада изолировать Москву на международной арене. Соответствующую точку зрения изложил руководитель московского бюро газеты The New York Times Пол Сонн в своей публикации.
"На прошлой неделе президент Путин развернул в Москве бурную дипломатическую деятельность. Это наглядно продемонстрировало, что спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он успешно противостоит попыткам Запада изолировать его и уверенно возвращается в эпицентр глобальной политики", - указал он.
Сонн обращает внимание, что такого рода события, как прошедший на прошлой неделе разговор Путина по телефону с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, "редки". Кроме того, в качестве аргументов активной деятельности РФ на международном направлении он привел приезд глав государств Африки в Москву и контакты с администрацией США.
"Пока Владимир Путин постепенно преодолевает свою изоляцию на Западе, отношения между США и Украиной продолжают ухудшаться. Это только усиливает уязвимость Киева в преддверии зимы, которая, согласно прогнозам, станет самой тяжелой за все время конфликта", - пишет автор, сообщает ТАСС.