В Испании одобрят меры помощи пострадавшим при ж/д аварии

Правительство Испании утвердит меры для оказания помощи пострадавшим в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. С таким заявлением выступил премьер-министр королевства Педро Санчес, сообщает ТАСС .

Правительство Испании утвердит меры для оказания помощи пострадавшим в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. С таким заявлением выступил премьер-министр королевства Педро Санчес, сообщает ТАСС.

По его словам, "во вторник Совет министров одобрит декрет". Санчес отметил, что инициатива будет иметь несколько направлений. "Прежде всего, это схема поддержки, которая удваивает сумму обязательного страхования пассажиров. Во-вторых, создание специального механизма предварительной выплаты компенсаций. В-третьих, особый порядок оформления временной нетрудоспособности", - указал он.

Утром 28 октября недалеко от населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) произошло столкновение между двумя пассажирскими поездами. В составах находились порядка 540 пассажиров. Жертвами трагедии стали не менее 69 человек.