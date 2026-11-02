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Фильм "Рождение империи" стал лидером кинопроката в России и СНГ

Фильм "Рождение империи" стал лидером кинопроката в России и СНГ Фильм "Рождение империи" стал лидером кинопроката в России и СНГ

Историческая драма \"Рождение империи\" возглавила кинопрокат в России и других странах СНГ, собрав 236 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 29 октября по 1 ноября.

Историческая драма "Рождение империи" возглавила кинопрокат в России и других странах СНГ, собрав 236 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 29 октября по 1 ноября.

Действие фильма режиссера Андрея Кравчука разворачивается в 1698-1709 годах. В центре сюжета - Петр Первый, который закладывает основы будущей Российской империи. Роли в картине исполнили Александр Горбатов, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд, Ксения Утехина и другие.

На второй строчке расположился фильм "Чудо-Юдо", сборы которого за выходные составили 140,3 млн рублей. 

Третье место заняла картина "Сказка о потерянном времени", заработавшая 130,4 млн рублей. Роли в фильме сыграли Александр Лыков, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Иван Охлобыстин, Людмила Артемьева, Виталий Хаев и другие, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#выходные
#лидер
#кинопрокат
#фильм
#рождение империи
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