Историческая драма \"Рождение империи\" возглавила кинопрокат в России и других странах СНГ, собрав 236 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 29 октября по 1 ноября.

Историческая драма "Рождение империи" возглавила кинопрокат в России и других странах СНГ, собрав 236 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 29 октября по 1 ноября.

Действие фильма режиссера Андрея Кравчука разворачивается в 1698-1709 годах. В центре сюжета - Петр Первый, который закладывает основы будущей Российской империи. Роли в картине исполнили Александр Горбатов, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд, Ксения Утехина и другие.

На второй строчке расположился фильм "Чудо-Юдо", сборы которого за выходные составили 140,3 млн рублей.

Третье место заняла картина "Сказка о потерянном времени", заработавшая 130,4 млн рублей. Роли в фильме сыграли Александр Лыков, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Иван Охлобыстин, Людмила Артемьева, Виталий Хаев и другие, сообщает ТАСС.