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Кобахидзе: цель Грузии - укрепление экономических и гуманитарных связей с Россией

Кобахидзе: цель Грузии - укрепление экономических и гуманитарных связей с Россией Кобахидзе: цель Грузии - укрепление экономических и гуманитарных связей с Россией

В Грузии считают своей целью укрепление связей с Россией по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам, и новый спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Георгий Зурабашвили уже приступил к работе в этом направлении. Об этом заявил премьер республики Ираклий Кобахидзе при общении с журналистами.

В Грузии считают своей целью укрепление связей с Россией по торгово-экономическим и гуманитарным вопросам, и новый спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Георгий Зурабашвили уже приступил к работе в этом направлении. Об этом заявил премьер республики Ираклий Кобахидзе при общении с журналистами.

"Нашей целью, безусловно, является укрепление каналов коммуникации с Россией. Мы работаем по разным направлениям, в том числе по торгово-экономическим связям, гуманитарным вопросам. Господин Зурабашвили уже очень эффективно начал работу и работа в этом направлении продолжится", - отметил глава правительства.

В октябре Кобахидзе заявил, что назначил первого заместителя главы МИД Георгия Зурабашвили спецпредставителем премьера по вопросам отношений с Россией. Ранее эту должность занимал Георгий Каджая, она была свободна с декабря 2025 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#связи
#грузия
#кобахидзе
#цель
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