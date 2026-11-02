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Belga: инцидент с холодильниками в магазинах Бельгии оказался кибератакой

Belga: инцидент с холодильниками в магазинах Бельгии оказался кибератакой Belga: инцидент с холодильниками в магазинах Бельгии оказался кибератакой

Инцидент с нагревом холодильников в продуктовых магазинах Бельгии оказался кибератакой, ущерб от нее составляет десятки миллионов евро. Об этом информировало агентство Belga.

Инцидент с нагревом холодильников в продуктовых магазинах Бельгии оказался кибератакой, ущерб от нее составляет десятки миллионов евро. Об этом информировало агентство Belga.

Сообщается, что неизвестные активировали режим разморозки холодильников, что привело к их нагреву. ЧП затронуло торговые сети Delhaize, Spar и Carrefour в Бельгии и Люксембурге.

Хакерская атака была предпринята ночью с воскресенья на понедельник, что замедлило ее выявление.

По данным агентства, хакеры использовали ту же уязвимость программного обеспечения холодильных установок, которая послужила причиной аналогичного инцидента в октябре во Франции. Тогда злоумышленникам удалось нагреть холодильники в сотнях магазинах по всей стране, сообщает ТАСС.

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Теги:
#бельгия
#магазины
#кибератака
#холодильники
#нагрев
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