Матвиенко заявила, что обсудила в КНР вопрос безвизового режима с РФ

Во время контактов в Китае затрагивался вопрос безвизового режима для граждан РФ и КНР. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС .

Во время контактов в Китае затрагивался вопрос безвизового режима для граждан РФ и КНР. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

"У России с Китаем безвизовый режим продлен до 1 января 2027 года. И мы пока только обсуждали вопрос в целом безвизового режима между нашими странами. Россия, по крайней мере, к этому готова. Посмотрим, как наши внешнеполитические ведомства дальше проведут переговоры", - отметила она при общении с журналистами.

В связи с этим Матвиенко обратила внимание, что "гуманитарные, культурные и образовательные связи, не менее важны, чем экономические",