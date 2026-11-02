Во время контактов в Китае затрагивался вопрос безвизового режима для граждан РФ и КНР. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
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Политика
Матвиенко заявила, что обсудила в КНР вопрос безвизового режима с РФ
2 ноября 2026 / 19:32
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Во время контактов в Китае затрагивался вопрос безвизового режима для граждан РФ и КНР. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
"У России с Китаем безвизовый режим продлен до 1 января 2027 года. И мы пока только обсуждали вопрос в целом безвизового режима между нашими странами. Россия, по крайней мере, к этому готова. Посмотрим, как наши внешнеполитические ведомства дальше проведут переговоры", - отметила она при общении с журналистами.
В связи с этим Матвиенко обратила внимание, что "гуманитарные, культурные и образовательные связи, не менее важны, чем экономические",
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