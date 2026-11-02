Президент Чехии Петр Павел полагает, что есть возможность для того, чтобы Европа присоединилась к переговорам об урегулировании конфликта на Украине, передает информационное агентство ČTK.
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Политика
Петр Павел заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине
2 ноября 2026 / 19:45
© Hagen Hopkins/ Getty Images/ТАСС
Президент Чехии Петр Павел полагает, что есть возможность для того, чтобы Европа присоединилась к переговорам об урегулировании конфликта на Украине, передает информационное агентство ČTK.
"Если Европа не подключится к переговорам по Украине со своими требованиями, обозначив планы, предоставив предложения о мире, то может возникнуть ситуация, когда Россия, США и Китай договорятся о нас без нас. В связи с тем, что мы говорим о европейской безопасности, я считаю это чрезвычайно серьезным делом", - отметил он в ходе заседания правительства, сообщает ТАСС.
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