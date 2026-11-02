Стоимость нефти Brent впервые с 16 октября опустилась ниже $105

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $105 за баррель впервые с 16 октября.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $105 за баррель впервые с 16 октября.

По состоянию на 19:37 мск, цена нефти Brent снижалась на 7,51% и торговалась на уровне $104,91 за баррель.

На 19:42 мск стоимость нефти Brent ускорила снижение и составляла $104,64 за баррель (-7,75%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в декабре снижалась на 7,25% и находилась на отметке в $96,57 за баррель, следует из данных площадки.