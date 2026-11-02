Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $105 за баррель впервые с 16 октября.
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Экономика
Стоимость нефти Brent впервые с 16 октября опустилась ниже $105
2 ноября 2026 / 19:58
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $105 за баррель впервые с 16 октября.
По состоянию на 19:37 мск, цена нефти Brent снижалась на 7,51% и торговалась на уровне $104,91 за баррель.
На 19:42 мск стоимость нефти Brent ускорила снижение и составляла $104,64 за баррель (-7,75%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в декабре снижалась на 7,25% и находилась на отметке в $96,57 за баррель, следует из данных площадки.
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