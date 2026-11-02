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Стубб: разговор с Путиным послужил в качестве элемента сдерживания

Стубб: разговор с Путиным послужил в качестве элемента сдерживания Стубб: разговор с Путиным послужил в качестве элемента сдерживания

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что разговор по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным следует расценивать как элемент сдерживания и усилий по поддержанию стратегической стабильности.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что разговор по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным следует расценивать как элемент сдерживания и усилий по поддержанию стратегической стабильности.

"Мы четко обозначили, что наша поддержка Украины неизменна. Подобное общение также следует рассматривать как элемент сдерживания и усилий по поддержанию стратегической стабильности", - отметил он, выступая на открытии 258-го курса по вопросам национальной обороны в Хельсинки. Слова Стубба приводятся на сайте президентской канцелярии.

Он также отметил, что приоритетной задачей внешней политики и политики в области безопасности страны является "создание альянсов и укрепление единства Европы и Запада". По словам финского лидера, главным пунктом стратегии страны является не только стратегическое сдерживание, но и "управление эскалацией". В этой связи Финляндии необходимо "продолжать инвестировать в оборону, готовность и безопасность", подчеркнул он.

Телефонный разговор Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Стороны обсудили Украину, обстановку на Балтике и Севере Европы, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#разговор
#стубб
#сдерживание
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