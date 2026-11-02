Москва и Минск подтвердили союзнический характер отношений

Минск принял очередные межмидовские консультации России и Белоруссии по актуальным вопросам общеевропейской безопасности. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба дипведомства республики.

Уточняется, что белорусскую делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел Игорь Секрета, российскую - замглавы МИД Александр Грушко.

"Во время консультаций состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества Беларуси и России в рамках ОБСЕ, отношений с Евросоюзом и другими европейскими региональными организациями", - следует из сообщения.

Кроме того, Минск и Москва подтвердили союзнический характер отношений двух стран, а также договорились о продолжении тесной координации действий, в том числе в рамках ОБСЕ, в преддверии 33-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Лугано, сообщает ТАСС.