Хаменеи дал правительству право вести диалог с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал правительству право вести переговоры с США по мирному урегулированию конфликта. С соответствующим заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал правительству право вести переговоры с США по мирному урегулированию конфликта. С соответствующим заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Мы прилагаем усилия для решения проблемы путем диалога. В этом вопросе верховный лидер наделил правительство определенными полномочиями", - цитирует президента его пресс-служба.

Пезешкиан также подчеркнул важность участия граждан страны в процессах по преодолению тех вызовов и кризисов, которые были созданы в результате агрессии со стороны США и Израиля в отношении Ирана, сообщает ТАСС.