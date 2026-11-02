Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал правительству право вести переговоры с США по мирному урегулированию конфликта. С соответствующим заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
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Политика
Хаменеи дал правительству право вести диалог с США
2 ноября 2026 / 20:49
© Iran state TV via AP/ТАСС
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал правительству право вести переговоры с США по мирному урегулированию конфликта. С соответствующим заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Мы прилагаем усилия для решения проблемы путем диалога. В этом вопросе верховный лидер наделил правительство определенными полномочиями", - цитирует президента его пресс-служба.
Пезешкиан также подчеркнул важность участия граждан страны в процессах по преодолению тех вызовов и кризисов, которые были созданы в результате агрессии со стороны США и Израиля в отношении Ирана, сообщает ТАСС.
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