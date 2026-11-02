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Политика

Хаменеи дал правительству право вести диалог с США

Хаменеи дал правительству право вести диалог с США Хаменеи дал правительству право вести диалог с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал правительству право вести переговоры с США по мирному урегулированию конфликта. С соответствующим заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал правительству право вести переговоры с США по мирному урегулированию конфликта. С соответствующим заявлением выступил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Мы прилагаем усилия для решения проблемы путем диалога. В этом вопросе верховный лидер наделил правительство определенными полномочиями", - цитирует президента его пресс-служба.

Пезешкиан также подчеркнул важность участия граждан страны в процессах по преодолению тех вызовов и кризисов, которые были созданы в результате агрессии со стороны США и Израиля в отношении Ирана, сообщает ТАСС.

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Теги:
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#иран
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#диалог
#хаменеи
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